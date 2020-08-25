В Иркутске семерых человек осудили по делу о массовом отравлении «Боярышником»

Трагедия произошла зимой 2016-ого года.

Пять выходцев из Азербайджана и две жительницы Иркутской области получили от семи до девяти лет колонии общего режима. Как сообщает агентство «Интерфакс», Ленинский суд Иркутска признал их виновными по статье о сбыте товаров, которые не отвечали требованиям безопасности, в результате чего погибли люди. Среди осужденных — продавщицы, владельцы магазинов и администратор минимаркета, где торговали контрафактным «Боярышником».

В материалах дела сказано, что в декабре 2016-ого года таксист Сулейман Рустамов вместо этилового спирта продавал предпринимателям метиловый. Те покупали его, разливали в бутылки с этикеткой «Боярышник», и развозили по разным торговым точкам.

Проблема была в том, что многие клиенты магазинов пили спиртосодержащую настойку, хотя предназначалась она не для этого. В итоге умерли шестьдесят три жителя Иркутска, а всего пострадали более ста.

Дело о «Боярышнике» длилось более двух лет. В рамках расследования допросили более 150-ти свидетелей и более 60-ти потерпевших. Материалов дела набралось так много, что приговор читали пять дней.