Александр Лукашенко утверждает, что борьба с коронавирусом и протестные акции нанесли серьезный ущерб белорусской экономике. Лукашенко поручил Минфину Белоруссии рассмотреть возможность рефинансирования внешнего долга. Кстати, в Москве уже заявили, что если такие предложения поступят, то Россия готова их рассмотреть.