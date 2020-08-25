Суд в Иркутске приговорил семерых обвиняемых по делу о массовом отравлении «Боярышником» к срокам от 7 до 9 лет

Суд в Иркутске приговорил семерых обвиняемых по делу о массовом отравлении концентратом для ванн «Боярышник» сроком от семи до девяти лет колонии. Напомним, события, которые происходили в 2016 году, вызвали большой общественный резонанс. Концентратом отравились 123 человека, 78 из них скончались. После этого продажу жидкости с содержанием спирта выше 25% запретили.