Губернатор Краснодарского края считает, что причиной пожаров могло стать неосторожное обращение с огнем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что причиной лесных пожаров на побережье Черного моря могло стать неосторожное обращение с огнем со стороны туристов. Наиболее сложная ситуация сейчас сложилась под Анапой. Там горит несколько десятков гектаров леса. Огонь перекинулся на заповедник Утриш.
2020-08-25T15:33:29+03:00
2020-08-25T15:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 25 августа 2020
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