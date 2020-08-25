Губернатор Краснодарского края считает, что причиной пожаров могло стать неосторожное обращение с огнем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что причиной лесных пожаров на побережье Черного моря могло стать неосторожное обращение с огнем со стороны туристов. Наиболее сложная ситуация сейчас сложилась под Анапой. Там горит несколько десятков гектаров леса. Огонь перекинулся на заповедник Утриш.