«Гринпис»: Пожар в «Утрише» может нанести большой «непоправимый ущерб» для природы, уничтожив реликтовые деревья

Пожар в заповеднике «Утриш» может нанести большой «непоправимый ущерб» для природы, уничтожив реликтовые деревья. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы по особо охраняемым природным объектам российского отделения Гринпис Михаил Крейндлин.

В Краснодарском крае горят леса под Новороссийском, огонь охватил заповедник «Утриш» вблизи Анапы.

«Самое нехорошее из всей этой истории — это пожары в заповеднике «Утриш». Потому что территория этого заповедника — почти единственное в России место, где сохранились сухие фисташково-можжевеловые леса Среднеземноморского типа. Это очень ценная территория. Там был создан заповедник, где сейчас полыхает пожар. Это колоссальный ущерб. Это серьезная потеря для природных комплексов, так как подобных больше нет», — подчеркнул М.Крейндлин.

Он считает, что даже небольшой непотушенный костер может в жаркую и сухую погоду стать причиной таких серьезных возгораний.

«Я уверен, что это поджег, который начался за территорией заповедника, видимо кто-то оставил костер: либо специально, либо халатное отношение», — отметил он.