Школьный учитель: «Социальное напряжение» — не аргумент для отказа Минпросвещения переносить начало учебного года

Социальное напряжение, о котором говорили в Министерстве просвещения, не может быть аргументом для старта нового учебного года с 1 сентября. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

заслуженный учитель России Александр Бубман.

Ранее в ведомстве заявили, что «разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования могут спровоцировать лишь социальное напряжение».

«Мне кажется, что угроза заражения коронавирусом гораздо опаснее, чем волнение у родителей. Они и так будут волноваться, и я думаю, что многие из них не отправят 1 сентября в школу. Министерство думает, прежде всего, о себе, а не о детях и родителях», — отметил А.Бубман.

Он добавил, что правительству стоит тщательно обдумать варианты, как можно было бы начать учебный год безопасно. Например, по словам педагога, стоит рассмотреть вопрос об открытии вторых смен и расширении площадей обучения.