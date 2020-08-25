Z Архив новостей новости
5 2 6 1386
15:06, 25 августа 2020

В Краснодарском крае из-за сильных пожаров эвакуируют туристов

В регионе горят заповедные леса.

Самая сложная ситуация — в районе Анапы. Там у населенных пунктов горит реликтовый лес. Пожар заметили в понедельник. Сейчас площадь его очага составляет 3 га. Огонь вспыхнул в сосновом лесу на территории, прилегающей к природному заповеднику «Утриш». В условиях сильной засухи в хвойных деревьях пожар быстро распространяется. Ситуация осложняется погодными условиями, с февраля осадков выпало в десять раз меньше нормы. Засуха и быстро меняющееся направление ветра в условиях горного рельефа привели к молниеносному распространению пожара, огонь охватил можжевельники и насаждения дуба, сообщили в заповеднике.

О необходимости исключить нахождение туристов рядом с опасными местами написал в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, уже организована работа по эвакуации людей, а сейчас главная задача — максимально быстро справиться с огнем.

К тушению пожаров в Краснодарском крае привлечена авиация, в частности, в регион вылетел самолет Ил-76 из Подмосковья.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

В Кремле не нашли повода для уголовного расследования отравления Алексея Навального По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому…

5 100 6 7416
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп-шоу Трамп будет выступать каждый вечер в течение всех чытерех дней съезда, а номинацию примет на лужайке Белого Дома, что также нарушает правило не использовать офис президента в предвыборной кампании…

5 82 6 7789 08:32
Новости

Евросоюз осудил предполагаемое покушение на российского оппозиционера Алексея Навального Политик в настоящий момент проходит лечение в клинике в Германии, куда его перевезли ранее из Омской больницы…

5 84 6 8488
Блоги

Карина Орлова журналист

«Я ваш большой поклонник»: письмо Трампа Путину 13 лет назад Дональд Трамп написал Путину письмо в 2007 году, поздравив с попаданием на обложку Times и званием человека года…

5 212 6 28554 19.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Советчикам Как и вы, я опасаюсь, что позиционную войну, к которой они, кажется, переходят, выиграют бюрократы. Лукашенко все равно спишут — это мертвый труп, но к власти придут не те прекрасные люди, которых мы видели на площадях, а всякая серая сволочь…

5 414 6 56412 20.08
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира…

5 194 6 27290 19.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Пресс-конференция Координационного совета белорусской оппозиции Пресс-конференция Координационного совета белорусской оппозиции Члены совета заявили, что координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы, поскольку не ставит себе целью получить власть…

5 58 6 25741 18.08
8читать ;смотреть
Блоги

Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…

5 115 6 17189 20.08
Блоги

Координационный совет белорусской оппозиции провел свое первое заседание Координационный совет белорусской оппозиции требует признать состоявшиеся 9 августа выборы недействительными и провести новые…

5 38 6 5797 19.08
Блоги

+ Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Пресс-конференция Минздрава Омска и БСМП №1...

5 128 6 19554 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

Главврач омской больницы Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ По словам Мураховского, состояние пациента на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое. Главный врач также считает, что транспортировать Навального нельзя…

5 66 6 11015 21.08
Новости

В Белоруссии объявили о призыве военнослужащих из запаса Минобороны сообщило также, что ряд военных частей переведут в высшую степень боеготовности

5 42 6 8578
Блоги

В центре Могилёва проходит митинг в поддержку Лукашенко Люди собрались на площади Ленина, чтобы поддержать действующего президента…

5 97 6 40714 18.08
Блоги

Леонид Гозман политик

И кровь, и слезы, и любовь — как к нам относятся в Беларуси? Беларусь единственная, думаю, страна, где не только интеллектуалы, но многие граждане понимают разницу между российским государством и российскими людьми…

5 94 6 20543 18.08
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 132 6 22409 19.08
Новости

Немецкие врачи подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен Как заявили в берлинской клинике «Шаритэ», ядом стало некое вещество из группы ингибиторов холинэстеразы – по словам экспертов, к ним относятся военные яды, в том числе «Новичок»...

5 30 6 6973

Популярное за неделю

Новости

Счетная палата нашла ошибки в работе Пенсионного фонда России, из-за которых многие россияне недополучали деньги А в ряде случаев пенсии начислялись уже умершим гражданам…

5 23 6 22059
Интервью Разворот (утренний)

Кира Ярмыш гость: Кира Ярмыш пресс-секретарь ФБК

Об отравлении Алексея Навального Он сказал, что он плохо себя чувствует. Попросил у меня салфетку. У него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Отошел в туалет и после этого потерял сознание…

5 156 6 131665 20.08
#слушать 05:53 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 132 6 22463 19.08
Блоги

Борис Акунин писатель

Намного хуже Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова…

5 212 6 268698 20.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Отравление Навального Отравление Навального «Сработали глуповато, но зато оперативно»...

5 111 6 209332 20.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8705198
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4607997

Сегодня в эфире