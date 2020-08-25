В Краснодарском крае из-за сильных пожаров эвакуируют туристов

В регионе горят заповедные леса.

Самая сложная ситуация — в районе Анапы. Там у населенных пунктов горит реликтовый лес. Пожар заметили в понедельник. Сейчас площадь его очага составляет 3 га. Огонь вспыхнул в сосновом лесу на территории, прилегающей к природному заповеднику «Утриш». В условиях сильной засухи в хвойных деревьях пожар быстро распространяется. Ситуация осложняется погодными условиями, с февраля осадков выпало в десять раз меньше нормы. Засуха и быстро меняющееся направление ветра в условиях горного рельефа привели к молниеносному распространению пожара, огонь охватил можжевельники и насаждения дуба, сообщили в заповеднике.

О необходимости исключить нахождение туристов рядом с опасными местами написал в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, уже организована работа по эвакуации людей, а сейчас главная задача — максимально быстро справиться с огнем.

К тушению пожаров в Краснодарском крае привлечена авиация, в частности, в регион вылетел самолет Ил-76 из Подмосковья.