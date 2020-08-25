Петербурженка требует от Смольного оплатить ее ребенку самое дорогое в мире лекарство

Иск уже начал рассматривать Куйбышевский суд.

Сыну Светланы Гепаловой необходимо сделать инъекцию препаратом «Золгенсма» до начала сентября. Однако стоимость лекарства превышает 150 миллионов рублей, самостоятельно заплатить за него семья не может. Поэтому петербурженка подала иск к комитету по здравоохранению Смольного, в котором потребовала полностью оплатить необходимое лечение. Первое заседание прошло накануне, следующее состоится завтра. Сын Гепаловой страдает спинально-мышечной атрофией. Лечить это заболевание можно двумя препаратами, один из них российский — «Спинраза», второй американский — «Золгенсма».

При этом отечественное лекарство обязаны предоставлять больным за счет региональных бюджетов, но власти на местах не всегда это делают. Так, в мае этого года Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить лечением шестимесячную девочку Аду Кешишянц. А чуть позже семья с ребёнком с СМА в Кисловодске выиграла суд, но лекарство им так не предоставили.

Американский препарат необходимо ввести ребенку пока ему не исполнилось два года. Достаточно одной инъекции, что спасти жизнь.