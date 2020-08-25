Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорит, что пока нет подтверждения данных, что глава Тувы заразился коронавирусом повторно. Шолбан Кара-оол, напомню, накануне сам рассказал, что вновь заразился. Болезнь у него протекает не так, как в первый раз. В частности, он пожаловался на очень сильные головные боли.

Повторное заражение возможно из-за мутации вируса или по причине индивидуальных особенностей иммунной системы, — заявил в интервью телеканалу РБК вирусолог Анатолий Альтштейн.

Случаи повторного заражения коронавирусом отмечаются и в других странах.