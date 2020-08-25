Повторное заражение коронавирусом, по мнению вирусолога, возможно скорее всего из-за особенностей иммунной системы

Повторное заражение коронавирусом, по мнению вирусолога Анатолия Альштейна, возможно, скорее всего из-за индивидуальных особенностей иммунной системы. При этом, как рассказал профессор в эфире радиостанции «Эхо Москвы», повторное заражение зафиксировано сначала пандемии только в 90 случаях.

«С января подсчитано, что только в 90 случаях повторное заражение коронавирусом. Это при том, что у них было более 80 тысяч зараженных. Твердого ответа, почему возникают повторные случаи, нет. Может так срабатывает система иммунитета у людей», — сказал А.Альштейн.

Не исключены также, по словам вирусолога, и мутации самого вируса.

По словам профессора, есть часть людей, которые считают, что вторая волна коронавируса в мире ожидается предстоящей осенью и зимой, и она будет тяжелее, а другая – напротив, утверждают, что вирус меняется, «становится более покладистым», и вторая волна будет «менее серьезной».

«Понятия «вторая волна» нет. Предполагается, что заболевание спускается до какого-то предела, на этом пределе оно может длительное время держаться, а потом начинается по какой-то причине, к примеру, климатической, разрастаться», — отметил вирусолог А.Альштейн.