Сегодня в Российской футбольной премьер Лиге стартует пятый тур

С начала Чемпионата страны прошло чуть больше двух недель, а уже позади 4 тура. И турнирная таблица сформировалась довольно внятно. На вершине уверенно пребывает Зенит. Действующий Чемпион страны остается единственной командой, не потерявшей на старте ни одного очка. Продлить победную серию подопечные Сергея Семака постараются завтра в Москве, где сыграют против Динамо. Впрочем, на звание центрального в туре с не меньшим основанием претендует игра в Краснодаре, где одноименный клуб будет принимать ЦСКА.

И те, и другие стоят в таблице рядом, имея по две победы и два поражения. А вот Спартак в нынешнем Чемпионате еще не проигрывал и заслуженно занимает второе место. В 5-м туре красно-белые отправятся в Волгоград в гости к Ротору. Который, наряду с другим дебютантом РПЛ – Химками – еще не побеждал в Чемпионате.

Сегодня открывают тур две игры. Тамбов сыграет против Сочи, а Арсенал в Туле будет принимать Химки.