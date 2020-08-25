Число туристов, которых эвакуировали в Анапе из-за лесного пожара, выросло до тысячи человек

Администрация утверждает, что все обеспечены водой, едой, а также организованы автобусы на транспортировки в ближайшие населенные пункты. Огнем охвачено около 82 гектаров леса. Огонь перекинулся на территорию заповедника Утриш.
2020-08-25T14:32:18+03:00
2020-08-25T14:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 25 августа 2020
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