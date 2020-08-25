Роскосмос сообщает о том, что изоляция экипажа МКС на российском сегменте завершена

Все переходные люки открыты, давление и атмосфера в пределах нормы. На прошлой неделе сообщали, что российско-американский экипаж ведет работу по локализации места утечки воздуха. Предположительно она была в американском сегменте станции, впрочем, проверка показала, что все модули герметичны.