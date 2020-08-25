В Гааге начались апелляционные слушания по делу бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Радко Младича

В связи с пандемией, некоторые судьи участвуют в заседании по видеосвязи. Сам Младич находится в зале суда. Напомню, в 2017 году он был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечества. Защита требует исправить ошибки, допущенные в ходе процесса.