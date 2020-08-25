Москва окончательно отказалась от троллейбусов

Их заменили на другой наземный транспорт.

Столичные чиновники официально вывели из эксплуатации последние оставшиеся в городе троллейбусы. Вместо них, как сообщает Мосгортранс, выпустили автобусы и электробусы. Происходящее в ведомстве называют новой эпохой электротранспорта. Там отмечают, что такая тенденция сейчас наблюдается во многих городах Европы, Америки и Азии, а Москва уже занимает первое место по количеству электроавтобусов среди европейских столиц.

При этом, чиновники всё же планируют оставить один из маршрутов на память. В скором времени они обещали запустить ретротроллейбусы от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.

В свою очередь фонд «Городские проекты» назвал решение мэрии ошибкой. По словам урбанистов, троллейбусы были экономически выгодным, удобным и экологически чистым транспортом, в то время как автобусы и, отчасти, электробусы (когда они, например, разряжаются) ездят на дизельном топливе. В фонде отметили, что новая система

Еще пять лет назад троллейбусная система Москвы была самой большой в мире. Этот транспорт ездил по столице с 1933-его года.