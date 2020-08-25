На следующей неделе начнут набор пациентов для испытаний российской вакцины от коронавируса

Речь идет о пострегистрационных исследованиях. Параллельно препарат начнут использовать в клинической практике. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, его цитирует агентство РИА Новости. По его словам, вакциной интересуются и другие страны. Документы для совместного проведения третьего этапа испытания направлены в Белоруссию.

В России за сутки зарегистрировали минимальное с апреля число случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, было выявлено чуть меньше 4 тысяч 700 новых случаев.