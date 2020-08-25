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Эксклюзив Эха 14:07, 25 августа 2020

В Кремле назвали «пустым шумом» обвинения в адрес российских властей в отравлении политика Алексея Навального

Там пока не видят повода для начала уголовного расследования.

Пока ни в России, ни в ФРГ не смогли установить причин произошедшего с Алексеем Навальным, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, немецкие врачи, которые заявили об отравлении политика, ничего нового не сообщили – о пониженном уровне фермента холинэстеразы говорили и медики из Омской больницы, куда Навального госпитализировали изначально.

Без понимания, какое вещество спровоцировало состояние Навального, нет повода для начала расследования, отметил Песков. Пока, подчеркнул он, нет оснований утверждать, что доминирующая версия – отравление. Пресс-секретарь президента также добавил, что в Кремле не намерены относиться серьезно к обвинениям в причастности российских властей к произошедшему. И о слежке за Навальным там ничего не знают. «Насчет слежки я ничего не могу сказать, не располагаю такой информацией, не знаю, кто за ним ходит, по каким причинам», — сказал Песков.
Он обратил внимание журналистов, которые уточнили на соответствующие публикации в ряде СМИ со ссылкой на источники, представитель Кремля, чтобы все «мудро относились к заявлениям источников», и призвал «ориентироваться на официальную информацию».

Между тем Евросоюз ранее осудил предполагаемое покушение на лидера российской оппозиции. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование. О том, что у Навального, вероятно, отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы ранее заявили медики немецкой больницы, куда политика доставили на лечение по настоянию родственников. В больнице в Омске версию с отравлением исключают.

Навального госпитализировали в Омске в минувший четверг после того, как ему стало плохо в самолете. Он находился в состоянии комы. Соратники политика считают, что это было покушение, связанное с деятельностью оппозиционера.



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