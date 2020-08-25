Счетная палата обнаружила, что Пенсионный фонд России выплатил пенсии умершим людям на сотни миллионов рублей

Отчет о проведенной проверке опубликован на сайте ведомства.

В ходе аудита за 2017-2019 годы только в двух территориальных органах пенсионного фонда страны общая сумма нарушений составила без малого 380 миллионов рублей. Речь о начисленных и снятых со счетов пенсиях, которые, видимо, были получены родственниками скончавшихся в указанный период россиян. Теперь эти переплаты можно взыскать либо по суду, либо рассчитывая, что близкие скончавшегося добровольно возместят деньги.

По мнению аудиторов Счетной палаты, основная причина ошибочных выплат заключается в том, что в базах ЗАГСов, налоговой службы и Пенсионного фонда хранится разная информация о фамилиях, актуальных паспортных данных и месте жительства, а информация о смерти получателя пенсии доходит до ПФР несвоевременно. Только по состоянию на начало весны этого года в базах Пенсионного фонда были данные о смерти почти 12 тысячи пенсионеров, однако документального подтверждения им не было. Ведомство Алексея Кудрина обнаружило и ошибки в системе персонифицированного учета, которые, напротив, приводили к тому, что некоторые россияне пенсии недополучали. Речь идет об открытии двух или более счетов на одного человека, а также о присваивании одного и того же номера СНИЛС разным людям. Это приводило к недоначислениям.

За последние три года в Пенсионном фонде устранил почти 90 тысяч сдвоенных счетов пенсионеров. Впрочем, перерассчет в таких случаях не с фактического начисления пенсии, а лишь с момента объединения счетов.

Как сказал «Эху» первый зампред думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, те, кто получал выплаты за умерших родственников, должны их вернуть.

Тарасенко подчеркнул, что в этой ситуации закон должен работать в полной мере

Председатель центрального совета «Российской партии пенсионеров» Владимир Бураков назвал негуманным вариант взыскания через суд выплат из Пенсионного фонда за умершего. Он также высказал мнение, что подобные ошибки допускаются умышленно.

Бураков также добавил, что аналогичные ошибки также вызывают серьезное недовольство среди граждан.

Есть вероятность, что Пенсионный фонд не сможет взыскать все ошибочно зачисленные деньги родственникам умерших пенсионеров. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих, по таким делам действует срок исковой давности, который составляет 3 года.

«Если ошибочно выплачена гражданину пенсия, при этом отсутствует недобросовестность его, то есть это ошибка со стороны Пенсионного фонда, такие суммы неосновательного обогащения возврату не подлежат. Также тут надо учитывать срок давности — 3 года», — рассказала она.

В случае отсутствия истекшего срока давности, добавила Д.Сухих, сумма возврата может быть удержана из заработной платы или пенсии гражданина. «И размер может составлять не больше того объема, который указан законом — не более 50% зарплаты или пенсии», – уточнила она.

Кроме того, отметила юрист, в суде еще предстоит доказать, что это было мошенничество со стороны граждан.

«Фактор недобросовестности он действительно законом прописан, и если мы говорим о ситуации, когда умершим выплачивалась пенсия, а родственники должны были понимать, что деньги не полагались к выплате, но при этом снимали и использовали, то суд может усмотреть недобросовестность в этом случае может. И тогда суд решает — подлежат такие суммы взысканию или не подлежат», — пояснила она.

Д.Сухих посоветовала гражданам в случае начисления непонятной пенсионной выплаты сразу обратиться в ПФР, чтобы в дальнейшем не оказаться должником.

«Гражданин сам может инициировать процедуру возврата по ошибке полученных выплат, обратившись с заявлением в Пенсионный фонд, чтобы не создавать себе проблем», — сказала она.