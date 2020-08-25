По мнению Пескова, нет никакой тенденции покушений на людей, критикующих Путина

В Кремле не считают тенденцией вереницы убийств и других инцидентов, связанных с отравлением людей, критикующих Владимира Путина. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос корреспондента радиостанции, как рассматривают в Кремле предыдущие случаи, связанные с убийствами и отравлениями людей, критикующих действующего президента, пресс-секретарь ответил:

«Я бы не вычленял здесь какую-то тенденцию в убийствах, происходящих в разных странах мира, тех, кто критикует президента России. Это не так. Я не могу с вами согласиться в том, что это какая-то тенденция».

На вопрос журналистов о том, насколько в Кремле считают необходимым демонстрировать особое отношение к преступлениям против Владимира Кара-Мурзы, Петра Верзилова и Бориса Немцова, Дмитрий Песков добавил:

«Мы не знаем, идет ли речь об отравлениях. Я не знаком с данными медицинского обследования Верзилова, и данными о том, было ли это отравление и если да, отравление чем. Согласитесь, что в любой стране мира ежедневно происходит очень много отравлений. И если говорить о каком-то конкретном случае, нужно оперировать точной информацией. Я не располагаю этими данными», — отметил пресс-секретарь.