В Краснодарском крае из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей и туристов

Как сообщает газета РБК, наиболее сложная ситуация сложилась в районе Анапы. Там площадь пожара составляет три гектара. В этом районе расположен природный заповедник Утриш. Горит реликтовый лес. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале написал, что к тушению пожаров привлечена авиация.
2020-08-25T13:33:04+03:00
2020-08-25T13:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 25 августа 2020
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