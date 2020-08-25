В Краснодарском крае из-за лесных пожаров эвакуируют местных жителей и туристов

Как сообщает газета РБК, наиболее сложная ситуация сложилась в районе Анапы. Там площадь пожара составляет три гектара. В этом районе расположен природный заповедник Утриш. Горит реликтовый лес. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале написал, что к тушению пожаров привлечена авиация.