В Кремле считают, что представлять версию отравления политика Алексея Навального как единственную – неверно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сослался на представителей Германии, которые говорят про высокую долю вероятности отравления. По его словам, изначально нужно установить вещество, которым, возможно, был отравлен Алексей Навальный. Только в этом случае будет смысл проводить расследование.

Отвечая на брифинге, Песков сказал: «Пока ни в РФ, ни в ФРГ не смогли установить причин произошедшего с ним».

«Что касается заявления клиники. Здесь не должно быть места каким-то — вот таким шумливым каким-то — пустым заявлением. Здесь нужно абсолютно спокойно анализировать сказанное и написанное. Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления. Мы специально связались с нашими врачами, осведомились, собственно, как с профессиональной точки зрения можно отнестись к написанному», — заявил он журналистам.

В берлинской клинике Charite в понедельник сообщили, что данные клинического осмотра Навального показали на интоксикацию субстанцией из группы веществ ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно, однако его воздействие на организм якобы «доказано многократно».

По словам Пескова, факт пониженной холинэстеразы был установлен уже российскими медиками, в первые часы в омской больнице. И препарат атропин, о котором говорят в эти дни, «наши медики начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации». Песков обратил внимание, что снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам. В частности, это возможно при приеме различных медикаментов, лекарств.