В России отзывают больше 90 тысяч автомобилей Datsun из-за проблем с подушками безопасности

Как следует из сообщения Росстандарта, они могут сработать слишком сильно. При этом «корпус подушки может разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов». Производитель отзывает автомобили, изготовленные с 2014 по 2018 годы. Владельцев известят письмом и по телефону.

Автомобили Datsun в России собирали на АвтоВАЗе. В рамках новой стратегии развития на ближайшие три года, Nissan решил отказаться от производства бюджетной марки.