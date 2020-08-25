Росгвадия положительно оценила совместную работу с основателем проекта «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым

Сам правозащитник находится в СИЗО с мая этого года.

Департамент по взаимодействию Росгвардии со СМИ обозначил «признательность за конструктивное взаимодействие» с Владимиром Воронцовым, которое проходило еще до того, как правозащитника арестовали. Об этом представитель ведомства Валерий Грибакин рассказал агентству РБК. Он подчеркнул, что таким образом оно отвечало на просьбу основателя проекта «Омбудсмен полиции» предоставить ему характеристику.

Когда именно правозащитник подавал такое обращение — неизвестно. Его адвокат сказал в интервью РБК, что узнал об этом на прошлой неделе.

В свою очередь сам Воронцов был арестован в мае по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего коллеги из столичного МВД. Позже в отношении основателя «Омбудсмена полиции» завели еще 13 уголовных дел по статьям об оскорблении представителя власти, публикации клеветы и другим.

Воронцов вины не признаёт, он расценивает происходящее как попытку властей остановить его деятельность по защите интересов рядовых сотрудников силовых органов.

Сообщество «Омбудсмен полиции» появилось в социальной сети «ВКонтакте» в 2017 году. Там публиковались данные о системных проблемах и МВД и анонимные жалобы сотрудников силовых структур.