Экипажу МКС разрешили открыть люки между российским и американским сегментами

Их закрыли на прошлой неделе из-за утечки воздуха, которую так и не смогли обнаружить.

Изоляция космонавтов в российском модуле «Звезда» Международной космической станции завершена. Центр управления полетами дал команду экипажу на открытие люков – этот процесс занимает около часа. Об этом сообщили в «Роскосмосе» Изначально планировалось, люки откроют в понедельник, но в ЦУПе решили повременить. Накануне в Центре после обсуждения ситуации с иностранными коллегами подтвердили, что никакой опасности для космонавтов нет. Проверка показала, что все модули американского сегмента герметичны.

После открытия люков мониторинг уровня давления и атмосферы на станции продолжится. О возможной утечке воздуха на МКС стало известно в минувший четверг. В «Роскосмосе» сообщили, что давление упало в модулях американского сегмента, поэтому космонавты на время проверки изолировались в модуле «Звезда». Однако причину падения давления обнаружить так и не удалось.

До этого утечка воздуха была зафиксирована на российском космическом корабле «Союз». Там обнаружено отверстие, которое, вероятно, было просверлено во время изготовления «Союза» и заделано герметиком.