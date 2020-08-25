Правительство снизило ставку по льготным образовательным кредитам до 3%

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Срок погашения увеличили с 10 до 15 лет после завершения льготного периода. Также увеличено время, когда студентам не нужно платить по основному долгу – с 3 до 9 месяцев после окончания обучения.

Как пишет газета «Коммерсант», эксперты полагают, что смягчение условий программы позволит абитуриентам сделать выбор в пользу более престижного образования. С другой стороны, проблемы с дальнейшим трудоустройством могут вынудить выпускников заняться работой не по специальности для погашения займов.