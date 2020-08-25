Министерство просвещения не планирует переносить начало учебного года

Так в ведомстве отреагировали на предложение депутата от ЛДПР Василия Власова начать занятия в школах не 1 сентября, а 1 октября. Парламентарий считает, что это позволит избежать вспышки коронавируса, в министерстве, в свою очередь полагают, что перенос спровоцирует социальное напряжение – об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что информация о начале учебного года уже доведена до преподавателей и родителей, а в регионах уже проведена работа, чтобы «процесс учебы протекал при полной защите здоровья».