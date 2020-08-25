Синоптики предупредили об угрозе лесных пожаров в десятке российских регионов

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, пожарная опасность сейчас в республике Коми, Алтайском и Красноярском краях, а также Иркутской области, нескольких областях Центрального , Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В интервью агентству ТАСС специалист отметил, что в этом году возникло много очагов лесных пожаров, но площадь, пройденная огнем, оказалась меньше, чем в прошлом году. Он связал это с эффективными действиями профильных ведомств.
2020-08-25T12:05:33+03:00
2020-08-25T12:05:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2698297-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:05, 25 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…