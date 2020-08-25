Синоптики предупредили об угрозе лесных пожаров в десятке российских регионов

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, пожарная опасность сейчас в республике Коми, Алтайском и Красноярском краях, а также Иркутской области, нескольких областях Центрального , Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В интервью агентству ТАСС специалист отметил, что в этом году возникло много очагов лесных пожаров, но площадь, пройденная огнем, оказалась меньше, чем в прошлом году. Он связал это с эффективными действиями профильных ведомств.