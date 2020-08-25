Роспотребнадзор проверяет российских летучих мышей на коронавирус

Это должно помочь специалистам более точно анализировать эпидемические риски.

Сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора начали масштабное тестирование летучих мышей, которые обитают в Москве, Подмосковье, Центрально-Чернозёмной области и Южном Федеральном округе. Специалисты хотят понять, насколько часто коронавирусы встречаются у нетопырей разных видов, и насколько выявленные инфекции будут близки к уже известным.

На сайте Роспотребнадзора сказано, что исследователи проанализируют карту миграции летучих мышей и оценят возможные пути распространения коронавирусов.

Отдельно в сообщении ведомства подчёркивается, что в рамках этого проекта после взятия проб животных возвращают в их естественную среду, и это принципиальная позиция учёных. Всего они планируют проанализировать более пятисот особей. Это должно позволить получить информацию о полных последовательностях геномов коронавирусов.

Исследователи изучают именно летучих мышей, поскольку по одной из версий Covid-19 появился в результате мутации болезни, свойственной именно этим животным. Пока что неопровержимых доказательств этой теории и так и не нашли.

Тем временем по официальным темпы распространения коронавируса в России продолжают постепенно снижаться. Сегодня оперативный штаб объявил о 4 696 новых выявленных случаях.