Сотрудники компании «Яндекс» покинули офис в Минске, где проходили обыски

Часть работают удаленно, другие уехали из города.

В минском офисе работает около 300 человек. Само здание, как и другие помещения «Яндекса» уже несколько месяцев закрыты для посещения, поэтому сотрудники там практически не появляются. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе компании. В офис «Яндекса» в Минске 13 августа приходили вооруженные люди в масках и заблокировали помещения, в которых находились несколько сотрудников компании.

Далее они допросили всех там присутствующих, провели обыски и ушли без объяснения причины своего появления. Тогда в пресс-службе «Яндекса» сказали, что обыски в офисах Минска провели люди, которые представились сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Белоруссии. Основания в протоколах силовиков не были детализированы. Оборудование и документы не изымали, задержаний не было.

Официально МВД Белоруссии ситуацию не комментировало.