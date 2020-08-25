Председатель центрального совета «Российской партии пенсионеров» Владимир Бураков назвал негуманным вариант взыскания через суд выплат из Пенсионного фонда за умершего. Выявленные Счетной палатой России ошибки в системе выплат пенсий, по его мнению, допускают «умышленно». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это негуманно в том смысле, что взыскивать с родственников умерших какие-либо деньги. Система пенсионного обеспечения, все службы при расчете должны были просчитывать все нюансы, которые могут возникать после смерти человека. Это крайне недопустимо выискивать людей и требовать деньги», — сказал он.
Изучение работы Пенсионного фонда, добавил В.Бураков, показывает «большую неэффективность работы» данного учреждения.
«Если говорить о работе ПФР, сегодня Счетная палата выявила массу нарушений, и опять же фонд ссылается на то, что не они виновны, а виновны люди, которые заполняли анкеты. А где же были специалисты, которые проверяют, принимают и обрабатывают эти данные? Почему они сразу не выявляют это. Такое впечатление, что это все делается умышленно. При изучении работы ПФР мы видим большую неэффективность работы данного учреждения. И мы ставим вопрос необходимости воссоздания той структуры пенсионного и социального обеспечения, которая была при Советском Союзе. Потому что все эти посредники создают массу различных нарушений и недовольство среди населения», — подчеркнул он.
Глава совета «РПП» Бураков считает негуманным взыскивать через суд выплаты из Пенсионного фонда за умерших
Председатель центрального совета «Российской партии пенсионеров» Владимир Бураков назвал негуманным вариант взыскания через суд выплат из Пенсионного фонда за умершего. Выявленные Счетной палатой России ошибки в системе выплат пенсий, по его мнению, допускают «умышленно». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».