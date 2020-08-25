Выявленные ошибки в системе выплат пенсий говорит о том, что в ней «непроработанные механизмы контроля» – эксперт

Выявленные Счетной палатой России ошибки в системе выплат пенсий говорит о том, что в ней «непроработанные механизмы контроля». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Ранее Счетная палата России нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России, которые приводят к нарушению пенсионных прав.

«Это говорит о том, что в самой системе недостаточно проработаны механизмы контроля. Где-то происходит сбой в системе. Ведь когда человек уходит из жизни, органы пенсионные должны знать об этом, так и было раньше. Но видимо где-то произошло упрощенчество. Думаю, что выводы сделают», — сказал он.

В некоторых случаях, выявленных Счетной палатой, средства переводили уже умершим гражданам. По мнению М.Тарасенко, те, кто получал выплаты за умерших родственников, должны их вернуть.

«Была информация, что возврат этих средств будет осуществляться через суд. Думаю, что здесь же идет о сотнях миллионов рублей, и здесь надо разбираться. Это незаконно полученные деньги. Полагаю, что государство и его институты вправе проводить более жесткую линию и добиваться того, чтобы работал закон», — отметил он.