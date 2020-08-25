Заместитель госсекретаря США Стивен Биган сегодня прилетит в Москву на переговоры с Кремлем по поводу Беларуси

Накануне Биган встречался в Литве с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

На сайте Госдепа США 24 августа было вывешено официальное сообщение, в котором говорится, что во врем визита в Вильнюс замгоссекретаря Стивен Биган встретился с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, министром обороны Раймундасом Кароблисом и другими официальными лицами, чтобы «обсудить ситуацию в Беларуси и противодействие угрозам со стороны России и Китая».

Биган встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской (так ее официально называет Госдеп), и подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси. Стивен Биган также заявил, что у США нет никаких указаний на возможное планируемое российское военное вмешательство в Беларусь, и призвал Минск принять посредничество ОБСЕ в диалоге между всеми сторонами. Сегодня и завтра Биган будет находиться в Москве на переговорах с Кремлем.

По итогам поездки в Вильнюс замгоссекретаря США заявил, что Соединенные Штаты не могут и не будут определять ход событий в Беларуси — это право белорусского народа”.