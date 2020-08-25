Китайская социальная сеть TikTok официально подала иск против указа Дональда Трампа

В пресс-релизе компании говорится, что у нее не осталось другого выбора в рамках защиты своих прав и прав сотрудников. Речь идет об инициативе американского президента, которая предусматривает блокировку популярного сервиса коротких видео на территории страны, если он не будет продан компаниям из США.

Глава Белого дома считает, что TikTok угрожает экономике и национальной безопасности США. В Вашингтоне опасаются, что китайское правительство получает доступ к данным пользователей TikTok. В компании это отрицают.