Федеральную космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью агентству ТАСС пояснил, что речь идет о финансировании до 2025 года. Программа может быть ограничена еще больше из-за падения доходов федерального бюджета. По плану Роскосмос должен был получить в ближайшие 5 лет почти полтора триллиона рублей, и Рогозин еще перед принятием программы утверждал, что сокращение финансирования ниже этой отметки приведет к деградации отрасли. Он добавил, что будет защищать основные позиции программы, в частности, переход «Ангары» на третью водородную ступень, что должно резко поднять мощность этой ракеты.