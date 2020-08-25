Федеральную космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью агентству ТАСС пояснил, что речь идет о финансировании до 2025 года. Программа может быть ограничена еще больше из-за падения доходов федерального бюджета. По плану Роскосмос должен был получить в ближайшие 5 лет почти полтора триллиона рублей, и Рогозин еще перед принятием программы утверждал, что сокращение финансирования ниже этой отметки приведет к деградации отрасли. Он добавил, что будет защищать основные позиции программы, в частности, переход «Ангары» на третью водородную ступень, что должно резко поднять мощность этой ракеты.
2020-08-25T11:31:36+03:00
2020-08-25T11:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 25 августа 2020
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