Ранее Госдеп распространил инструкцию, подписанную самим Помпео, которая запрещает дипломатам принимать участие в любой политической деятельности. Однако, как рассказал журналистам представитель внешнеполитического ведомства, госсекретарь намерен выступить на съезде в личном качестве, не задействуя никаких ресурсов Госдепа.
Накануне участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Дональда Трампа кандидатов на грядущих президентских выборах.
Госсекретарь США Майк Помпео планирует выступить на съезде Республиканской партии, несмотря на запрет ведомства
Ранее Госдеп распространил инструкцию, подписанную самим Помпео, которая запрещает дипломатам принимать участие в любой политической деятельности. Однако, как рассказал журналистам представитель внешнеполитического ведомства, госсекретарь намерен выступить на съезде в личном качестве, не задействуя никаких ресурсов Госдепа.