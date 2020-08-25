Госсекретарь США Майк Помпео планирует выступить на съезде Республиканской партии, несмотря на запрет ведомства

Ранее Госдеп распространил инструкцию, подписанную самим Помпео, которая запрещает дипломатам принимать участие в любой политической деятельности. Однако, как рассказал журналистам представитель внешнеполитического ведомства, госсекретарь намерен выступить на съезде в личном качестве, не задействуя никаких ресурсов Госдепа.

Накануне участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Дональда Трампа кандидатов на грядущих президентских выборах.