СК возбудил новое уголовное дело против бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова

СК возбудил новое уголовное дело против бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова. Его заподозрили в организации еще одного убийства.

По информации СК по Красноярскому краю и Хакасии, в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о руководстве преступным сообществом выяснилось, что летом 2004 года Быков давал указание своему знакомому за вознаграждение в 50 тысяч долларов убить 42-летнего жителя Красноярска. Речь об учредителе местной фирмы по утилизации промышленных отходов. По данным следственных органов, после убийства киллеру была выплачена только пятая часть обещанной суммы. В июле Анатолию Быкову было предъявлено первое обвинение.

Тогда сообщалось, что авторитетный бизнесмен в период с 1993-го по 1995 год с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде региона сплотил вокруг себя организованные криминальные группы. Позднее, как заявляли в СК, участники этих сообществ с ведома Быкова убили криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и Юрия Хонина в 1999 году. В этот период предприниматель Анатолий Быков уже был депутатом регионального парламента. В законодательном органе он оставался вплоть до 2016-го. С начала мая этого года он находится под стражей.

В начале 90-х Анатолий Быков стал владельцем 10% акций Красноярского алюминиевого завода, постоянно увеличивая свою долю. С 1998 по 2000 годы он возглавлял совет директоров завода.