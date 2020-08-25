Учебный год начнется для школьников 1 сентября, переносить эту дату не планируется

С таким заявлением выступило Министерство просвещения.

Учиться школьники начнут одновременно во всех российских регионах, и дата остается неизменной. Разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать социальное напряжение, отметили в Министерстве просвещения, сообщает агентство ТАСС. Заявление прозвучало в ответ на предложение депутата Госдумы Василия Власова перенести начало школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

В свою очередь профильные ведомства дали все необходимые рекомендации, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья детей, учителей и всех, кто находится в школах. Меры применяются в соответствии предписаниями Роспотребнадзора. В то же время российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из ситуации с распространением коронавируса.

Из-за пандемии учебный год для школьников завершался в онлайн формате, график проведения экзаменов был изменен.