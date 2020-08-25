Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер Усэйн Болт заразился коронавирусом

34-летний ямаец переносит болезнь бессимптомно. В своем инстаграме он сказал, что старается быть ответственным и остается на карантине для безопасности окружающих. По информации газеты The Sun на прошлой неделе спортсмен отпраздновал свой день рождения вечеринкой, на которой в том числе присутствовали его друзья-футболисты. Сейчас гости также проходят тестирование.

Болт завершил карьеру легкоатлета в 2017 году после чемпионата мира в Лондоне. Он действующий обладатель рекордов в беге на 100 и 200 метров.