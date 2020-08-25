В списке богатейших семей, который составляет журнал Forbes, впервые за шесть лет сменился лидер

Первое место заняла семья Ротенбергов – по подсчетам издания, их состояние за минувший год приблизилось к 5,5 миллиардам долларов. В основном это произошло из-за продажи «Газпрому» компании «Стройгазмонтаж».

На втором месте впервые оказалась семья Гурьевых, которым принадлежит производитель удобрений «Фосагро». Семья Гуцериевых, долгое время возглавлявшая список, на фоне коронавируса потеряла почти 2,5 миллиарда долларов и переместилась на третье место рейтинга.