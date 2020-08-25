Власти Москвы оставят в городе один троллейбусный маршрут

По остальным поедут электробусы и автобусы. Глава Мосгортранса Леонид Антонов в интервью агентству ТАСС сказал, что решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось непросто, но чиновники считают, что это шаг вперед. В знак уважения к этому виду транспорта мэрия приняла решение оставить один троллейбусный маршрут навсегда – от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.

Антонов добавил, что сейчас в городском парке почти полтысячи электробусов – больше, чем в любой другой европейской столице. К 2024 году их число должно превысить 2,5 тысячи.