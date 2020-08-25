Федеральная космическая программа России сокращена на 150 миллиардов рублей

Как сообщил в интервью ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, причиной тому стало падение доходов федерального бюджета.

Программа отечественных космических исследований, рассчитанная до 2025 года, уже фактически урезана и ее может ожидать дальнейшее секвестирование на фоне недополученных государственной казной доходов. По словам Дмитрия Рогозина, вопрос о размерах финансовых вливаний в программу находится в процессе переговоров Роскосмоса с министерством финансов и осенью предстоит еще согласовать параметры денежных вливаний.

Рогозин в интервью ТАСС отметил: то, что было изначально обещано Роскосмосу в размере 1 триллиона 406 миллиардов рублей должно быть доведено до отрасли, поскольку существенное сокращение финансирования «приведет к ее деградации». Глава госкорпорации выразил надежду на поддержку правительства и напомнил, что вопрос об объемах финансирования обсуждался еще в момент утверждения программы на совещании с участием президента.

Среди задач, утвержденных федеральной космической программой, ранее называлось и развертывание группировки пилотируемых космических аппаратов с перспективой полета на траекториях к Луне и Марсу.