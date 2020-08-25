Счетная палата нашла ошибки в работе ПФР, из-за которых многие россияне не получали часть положенных денег

В некоторых случаях средства переводили уже умершим гражданам.

Пенсионный фонд в ряде случаев продолжает выплачивать пенсии родственникам скончавшихся россиян, которые снимают средства своих близких со счетов. Речь идет об общих суммах в размере более 377 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты. Теперь переплаты можно взыскать только через суд или родственники сами возместят деньги добровольно.

По результатам проверки выявлены ошибки и в системе учета, из-за них некоторые граждане недополучали пенсии. Одна из причин – открытие на одного человека двух и больше счетов, которые не объединялись. Такая проблема затронула 90 тысяч пенсионеров, отмечает сайт РБК. По данным Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда, счета-«двойники» появляются из-за того, что россияне неправильно заполняют анкеты, ошибаются в фамилии, дате или месте рождения. Кроме того, аудиторы установили, что базы данных загсов, налоговой службы и Пенсионного фонда не соответствуют друг другу. По этой причине деньги не получили примерно 18 процентов человек из проверенной тысячи.

Работу Пенсионного фонда Счетная палата проверяла за период с 2017 по 2019 год.