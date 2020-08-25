Евросоюз осудил предполагаемое покушение на российского оппозиционера Алексея Навального

Политик в настоящий момент проходит лечение в клинике в Германии, куда его перевезли ранее из Омской больницы.

Российский народ, как и международное сообщество, требуют представить факты, касающиеся отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Отмечается, что результаты обследования в берлинской больнице говорят в пользу того, что это было именно отравление. Европейский союз решительно осуждает предполагаемое покушение на Навального и считает крайне важным, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления. В ЕС требуют привлечь виновных к ответственности.

Между тем в Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы выводы немецких медиков назвали поспешными. Там отметили, что конкретное вещество не установлена, а клиническая картина не соответствует типичной для такого вида отравлений. В том, что это было покушение на жизнь политика уверены его соратники и близкие. В больнице в Омске, куда Навального госпитализировали изначально, версию с отравлением исключают. Там полагают, что у оппозиционера может быть нарушение обмена веществ, связанное с падением сахара в крови.

Навального госпитализировали в Омске в минувший четверг после того, как ему стало плохо в самолете. Он находился в состоянии комы. По настоянию родственников политика доставили на лечение в Германию