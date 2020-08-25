Бывшего футболиста сборной Бразилии Рональдиньо освободили из-под домашнего ареста в Парагвае

Спортсмен и его брат провели под стражей почти 6 месяцев. Их подозревали во въезде в страну по поддельным документам. Газета «АВС Color» пишет, что при обыске в гостинице у них нашли фальшивые парагвайские паспорта. Суд назначил братьям штраф на общую сумму 200 тысяч долларов. Деньги передадут на борьбу с коронавирусом в южноамериканской стране. Рональдиньо и его брату разрешили вернуться на родину.