Бывшего футболиста сборной Бразилии Рональдиньо освободили из-под домашнего ареста в Парагвае

Спортсмен и его брат провели под стражей почти 6 месяцев. Их подозревали во въезде в страну по поддельным документам. Газета «АВС Color» пишет, что при обыске в гостинице у них нашли фальшивые парагвайские паспорта. Суд назначил братьям штраф на общую сумму 200 тысяч долларов. Деньги передадут на борьбу с коронавирусом в южноамериканской стране. Рональдиньо и его брату разрешили вернуться на родину.
2020-08-25T09:33:21+03:00
2020-08-25T09:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 25 августа 2020
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