Росгвардия выразила благодарность основателю проекта «Омбудсмен полиции»

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Владимир Воронцов, который сейчас находится в СИЗО, попросил дать ему характеристику. В ответ ведомство выразило признательность, так как он позволил «доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства».

Бывший полицейский был задержан в мае по подозрению в вымогательстве и распространении порнографии. По словам адвоката, всего на Воронцова завели 14 уголовных дел. Он не признаёт вину ни по одному из них.