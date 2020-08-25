Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Владимир Воронцов, который сейчас находится в СИЗО, попросил дать ему характеристику. В ответ ведомство выразило признательность, так как он позволил «доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства».
Бывший полицейский был задержан в мае по подозрению в вымогательстве и распространении порнографии. По словам адвоката, всего на Воронцова завели 14 уголовных дел. Он не признаёт вину ни по одному из них.
Росгвардия выразила благодарность основателю проекта «Омбудсмен полиции»
Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Владимир Воронцов, который сейчас находится в СИЗО, попросил дать ему характеристику. В ответ ведомство выразило признательность, так как он позволил «доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства».