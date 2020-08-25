На Международной космической станции решили проблему с падением давления

Оно стабилизировалось после регламентных работ в американском сегменте МКС, — сказал агентству ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Экипаж будет работать в прежнем режиме и покинет свою временную изоляцию в российской части станции.

Накануне в Роскосмосе сообщили, что космонавты вернутся к обычному режиму работы уже сегодня в 11 часов утра. Специалисты считают, что все проверяемые модули герметичны. Где именно была выявлена утечка воздуха, не уточняется.