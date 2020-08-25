Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси одлжен встретиться сегодня с иранским руководством

Накануне он прилетел в Исламскую республику с визитом.

Руководитель международного контролирующего органа летит в Тегеран обсудить накопившиеся вопросы. Рафаэль Гроссии написал в своем твиттере, что рассчитывает наладить диалог с Исламской республикой. МАГАТЭ, в частности, добивается от Тегерана доступа к двум иранским объектам возможного хранения незаявленного ядерного материала. В планах у него, в частности, переговоры с президентом страны Хасаном Роухани, а также министром иностранных дел Мохаммадом Зарифом.

В руководстве Ирана рассчитывают, что этот визит никак не связан с планами США восстановить против республики санкционный режим. Уже два года как нынешний американский президент Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон выходит из «ядерной сделки» с Тегераном и восстанавливает запретительные меры против Исламской республики. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.

Сейчас Штаты добиваются в ООН продления на неопределенный срок эмбарго на торговлю оружием с Ираном. Пока что запрет истекает в октябре.