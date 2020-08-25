Первая Леди США Мелания Трамп сегодня выступит с речью в поддержку президента Дональда Трампа в рамках открывшегося в понедельник Национального Республиканского съезда. Вчера партия официально номинировала Трампа в качестве кандидата в президенты на выборах.

Первая Леди Мелания Трамп сегодня вечером выступит с речью в поддержку президента Трампа из Розового Сада Белого Дома. Федеральные правила запрещают Белому дому быть местом проведения однозначно политических событий — несмотря на то, что эту политическую норму многие президенты пытались нарушить, Трамп зашел дальше всех — он превратил лужайку белого дома в место проведения республиканского съезда.

О чем будет говорить Мелания Трамп, не сообщается, но известно, что последние три недели первая леди США была занята переделыванием Розового Сада — результаты чего были представлены репортерам в субботу. Теперь в саду высажены пастельного цвета розы и проложены новые дорожки. Реновация была оплачены частными донорами, но стоимость работ Белый Дом не раскрывает.

Национальный Республиканский съезд открылся накануне выступлением сына Дональда Трампа Дональда-младшего, бывшего посла США в ООН Никки Хейли (которую считают вероятным республиканским кандидатом в 2024 году) и семейной пары из Сент-Луиса, которая угрожала оружием — винтовкой и пистолетом, участникам мирного протеста, проходившим мимо их дома.