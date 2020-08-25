В Совете безопасности России обвиняют США в причастности к подавляющему большинству всех хакерских атак в мире

Москве же, как утверждают в Совбезе, приписывают участие в ряде громких киберпреступлений.

До 75% всех хакерских атак в мире совершаются американцами. Об этом в интервью еженедельнику «Аргументы и факты» сказал заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов, сославшись на данные «ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности». Названия источников он не привел. Россия, по информации замсекретаря Совбеза, имеет отношение лишь к 7% кибератак. Эта статистика, подчеркнул Храмов, «демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве». Обвинения в адрес России, по его словам, голословны и нацелены на подавление геоплитического конкурента.

Храмов уверен, что на фоне президентских выборов в США появятся новые инсинуации. Заместитель секретаря Совета безопасности также заявил, что «Русским хакерам» пытаются приписать попытки получить данные о разработке вакцины от коронавируса, аналогичным образом «раздувалась шумиха» и о других атаках.

Россию в кибератаках обвиняют множество стран, среди которых Грузия, США, Германия, Великобритания. Ранее совет Евросоюза одобрил введение нового режима киберсанкций против Главного разведывательного управления, которое в ЕС считают ответственным за ряд киберпрступлений