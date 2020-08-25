Китай и США заметили прогресс в выполнении первой фазы торговой сделки

Страны договорились создать все условия для реализации соглашения – передает Центральное телевидение Китая по итогам телефонных переговоров между высокопоставленными представителями Вашингтона и Пекина.

Торговое соглашение было подписано в январе сроком на два года. В рамках сделки предполагается возвращение таможенного режима со стороны США на уровень 2017 года и снижение тарифных барьеров со стороны Китая ниже этого уровня.